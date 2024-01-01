للمرة الثالثة في تاريخه.. شعب إب يهبط للدرجة الثانية بهزيمة قاسية من شعب حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - ودع شعب إب بطولة الدوري لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعد خسارته يوم الاثنين أمام شعب حضرموت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الوحدة بالعاصمة صنعاء.

وبهذه النتيجة، صدم الفريق الأخضر الملقب بـ«العنيد» جمهوره الكبير بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد أن نجا منها الموسم الماضي، وهذه هي المرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1984 و1994.

وعقب نهاية المباراة ساد الحزن جماهير النادي بطل الدوري خمس مرات وأحد أعرق الأندية اليمنية.

في المقابل، تأهل شعب حضرموت بطل الدوري 2019 إلى المربع الذهبي وسيواجه فريق أهلي صنعاء متصدر المجموعة الأولى.