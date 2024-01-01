الاسماعيلي يتعادل أمام المصري البورسعيدي في الدور ي الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل المصري البورسعيدي أمام نظيره الإسماعيلي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ11 ببطولة الدوري.

احرز هدف الإسماعيلي اللاعب عبد الرحمن مجدي بعد انفراد بمرمى محمود جادي قبل أن يضع الكرة بقدمه اليسرى في الشباك بالدقيقة 49.

وأدرك تعادل للمصري اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 85 ورفض الاحتفال احتراما لفريقه السابق.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي.

خط الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

وفي الهجوم: عبدالرحمن مجدي - ياو أنور

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر