سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة منطقة القاهرة لتنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق انبي، بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.‏

قدم سيدات تنس طاولة عروضا قوية للغاية، حيث حقق الفريق الفوز على فريق الشمس والزهور والمعادي وإنبي بنتيجة واحدة 3-0 في المباريات الأربعة.

بهذه النتائج حصل الأهلي على المركز الأول، وتوج بطلًا لبطولة منطقة القاهرة.

ومثل الفريق كلا من: هنا جودة، آلاء يحيى، رؤى الناغي، فريده حسين.

‏‎ ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، ‏وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.