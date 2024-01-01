رؤى الناجي: التتويج بلقب منطقة القاهرة لم يأت من فراغ

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت رؤى الناغي، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي عن سعادتها بالتتويج ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على الزهور والمعادي والشمس وإنبي بنتيجة 3-0، في المباراة الأربعة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى قويًّا خلال البطولة، بفضل تعليمات الجهاز الفني وحالة التركيز الشديد التي تعيشها جميع اللاعبات.

وأكدت رؤى الناغي أن التتويج ببطولة منطقة القاهرة لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمجهود الجهاز الفني واللاعبات، مشيرة إلى أنها تتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ووجهت رؤى الناغي الشكر إلى جماهير الأهلي لمساندة الفريق طوال الموسم، وهو ما كان له أثره في التتويج باللقب.

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يقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، ‏وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.