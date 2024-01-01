هل يعود باتشيكو لقيادة بيراميدز؟ مصدر يكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، مصير البرتغالي جيمي باتشيكو من الاستمرار في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان فريق بيراميدز، حصل على المركز الثالث في بطولة السوبر المصري الماضية، بعدما فشل في الوصول للمباراة النهائية، بالخسارة من مودرن فيوتشر بركلات الترجيح.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن البرتغالي باتشيكو سيعود لقيادة تدريبات الفريق بشكل طبيعي، عقب الانتهاء من فترة الإجازة الحالية.

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة بيراميدز، لم يتخذ قرار نهائي برحيل المدير الفني البرتغالي، ولكنه سيعود إلى القاهرة يوم 4 يناير المقبل، لاستكمال مشواره مع الفريق.