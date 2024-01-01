"الأخطر".. على تونس الحذر من نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة:

تنتظر الجماهير العربية، ضربة بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأفريقية 2023، في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير.

وتشهد بطولة الأمم الأفريقية القادمة تواجد، 5 منتخبات عربية، وهم مصر، الجزائر، تونس، المغرب، وموريتانيا.

وبالنظر لمجموعة تونس نجد أنها تتواجد في المجموعة الخامسة رفقة، مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

ويعتبر المنتخب الجنوب أفريقي واحد من أصعب المنتخبات التي ستواجه تونس في مجموعات أمم أفريقيا.

ويشكل فريق صنداونز القوام الأساسي للمنتخب الجنوب أفريقي.

تاو الأخطر

يأتي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي على رأس قائمة أخطر اللاعبين في المنتخب الجنوب أفريقي.

تاو حصل مؤخرًا على أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية بعد كل ما قدمه مع الأهلي على مدار الموسم الماضي.

حيث حصل تاو مع الأهلي على دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر، وكأس السوبر المصري وثالث مونديال العالم مؤخرًا.

شارك تاو في 41 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع 7.

وتبلغ القيمة السوقية لتاو الآن 1.5 مليون دولار.

تيبوهو موكوينا

يأتي على رأس قائمة جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا، حيث إنه الأعلى قيمة سوقية في القائمة بـ2 مليون دولار.

موكوينا هو أحد نجوم صنداونز ويشغل مركز خط الوسط، ويعتبر من العناصر الأساسية للمنتخب والنادي.

موكوينا شارك في 38 مباراة مع صنداونز الموسم الماضي، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

كما شارك موكينا في 24 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.

خوليسو موداو

عنصر آخر من أهم عناصر المنتخب الجنوب أفريقي وهو خوليسو موداو لاعب فريق صنداونز.

موداو تألق بشدة في مركز الظهير الأيمن، وظهر خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا، الدوري الأفريقي لكرة القدم.

كان موداو واحد من أهم الأسلحة التي استخدمها صنداونز في الفوز ببطولة الدوري الأفريقي مؤخرًا.

شارك موداو في 39 مباراة مع فريقه صنداونز بالموسم الماضي، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدف.

على الصعيد الدولي لم يشارك موداو كثيرًا مع منتخب البافانا بافانا، حيث ظهر في 7 مباريات فقط، سجل خلالهم هدف.

صعود بعد الخروج

جنوب أفريقيا خرجت من تصفيات أمم أفريقيا الماضية، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته.

حيث تصدر منتخب غانا المجموعة وجاء منتخب السودان في المركز الثاني، ليأتي جنوب أفريقيا ثالثًا.

ويعتمد منتخب البافانا بافانا على مديره الفني هوجو بروس، بجانب عددًا من النجوم.

وتطورت كرة جنوب أفريقيا بشدة مؤخرًا، خصوصًا بعد ظهور صنداونز على منصات التتويج.