شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الطيران والزمالك فى الجولة الرابعة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهدت المجموعة الأولى فوز كل من: أصحاب الجياد على الواى 3/2، بينما أقيم لقاء فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/ 0 السبت، وتأجل لقاء الصيد مع دلفى.

أما المجموعة الثانية فشهدت فوز كل من: المقاولون على 6 أكتوبر 3/1، والزمالك على سبورتنج 3/0، والطيران على هليوبوليس 3/1.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويعد عماد نوار من المدربين المميزين، وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.

وكلّف مجلس إدارة الاتحاد أحمد سمير بقيادة المنتخب الأول خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير المقبل.