شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: علم النادى المصرى وراء اشتباكات الجماهير باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أن أحد مشجعى الإسماعيلى باستاد برج العرب كان يحمل علم النادى المصرى أثناء مباراة الفريقين فى الدورى، والتى انتهت منذ قليل، وتوجه مشجع من النادى المصرى إلى مدرجات الإسماعيلى للحصول على العلم مما أدى إلى حدوث اشتباكات وأعمال شغب بين جمهور الناديين.

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.