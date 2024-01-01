بالترددات.. قنوات مجانية ومفتوحة تنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة شرسة بين أقوى المنتخبات في القارة السمراء كـ الجزائر والمغرب ونيجيريا والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار البلد المستضيف، وبالتأكيد مصر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب .

ومنتخب السنغال هو صاحب اللقب الأخير للبطولة حيث حقق لقب كأس الأمم الأفريقية 2021 وهو اللقب الوحيد لأسود التيرانجا .

ويشارك في كأس أمم أفريقيا 24 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ، تتكون كل مجموعة من 4 فرق ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

وتبدأ المواجهات من مرحلة المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023، وتحديدا السبت الموافق 13 يناير 2024، حيث تنطلق المباراة الافتتاحية بين المستضيف ساحل العاج ضد غينيا بيساو، وتلعب المباراة النهائية يوم السبت 11 فبراير 2024.

ويبحث عشاق الكرة الأفريقية عن القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2023، حيث تذاع كافة مباريات البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمبارايات كأس أفريقيا في المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج .

القنوات المجانية

وتوجد قنوات مجانية على عدد من الأقمار تذيع مباريات بطولة أفريقيا، مثل قمر أموس والقمر الأوروبي هوتبيرد والعديد من الأقمار الصناعية الأخرى، بينما يتم عرض مباريات البطولة بشكل مشفر على النايل سات عبر قنوات bein sport.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024

اسم القناة الألمانية sportdigital - القمر أسترا سات 19 - ترددها: 11185 dvb-s2 - معدل الترميز: 22000 - v

القمر: هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر: تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر: البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر: الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500