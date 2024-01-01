تقارير: الوكرة القطري يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم أحمد عبدالقادر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية، اليوم الاثنين، أن مسئولي نادي الوكرة القطري توصلوا إلى اتفاق مع الأهلي لضم جناح الفريق الأحمر الموهوب أحمد عبدالقادر.

وقالت الصحيفة القطرية إن مسئولي نادي الوكرة دخلوا في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم أحمد عبدالقادر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الجاري، بنية الشراء بعد ذلك حال تثبيت اللاعب أقدامه مع الفريق القطري.

ومع بداية الموسم الجاري، حسم نادي الوكرة صفقة حمدي فتحي مع مسوؤلي النادي الأهلي مقابل 3 ملايين دولار، وبات حمدي نجم وسط منتخب مصر من الركائز الأساسية حاليًا في تشكيلة الفريق القطري.

وخلال الفترة الماضية، خرج "عبدالقادر" من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.