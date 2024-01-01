محمد حلمي يحضر مران فريق الزمالك لكرة الساق الواحدة

ياسر رشاد - القاهرة - قام محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك بمتابعة جزء من مران فريق كرة القدم للساق الواحدة، الذي أقيم مساء اليوم على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وحرص محمد حلمي على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة سمير عبدالعزيز المدير الفني للفريق، واطمأن منه على استعدادات الفريق في ظل اقتراب انطلاق مسابقة دوري كرة القدم للساق الواحدة.

وأكد محمد حلمي أن النادي وقطاعات الناشئين سعداء باستضافة تدريبات فريق الساق الواحدة على مجمع الملاعب.

وشدد رئيس قطاعات الناشئين على تلبية كافة متطلبات فريق الساق الواحدة من أدوات التدريبات والأجهزة المطلوبة.

وقام محمد حلمي بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي الساق الواحدة، وتمني لهم التوفيق في الفترة المقبلة.