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الزمالك يعلن إقترابه من حل أزمة إيقاف القيد (شاهد)

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو ادهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تطورات إيجابية في ملف أزمة إيقاف النادي عن القيد، مشيراً إلى الإقتراب من التوصل لحل نهائي لهذه الأزمة.

وقال عمرو ادهم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماع “إكس”: “ تم سداد حق رعاية نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون تم سداد جزء من المستحقات و جدولة جزء اخر من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك ”.

وأضاف عضو الزمالك: “ الشكر لحسني خطاب و مساعدي فيريرا علي التجاوب مفاوضات ايجابية مع سبورتنج واتشيمبونح وكاراكاس، الحل قريب بتوفيق من الله ”.

ويسعى الزمالك لإنهاء أزمة القيد في أسرع وقت لتدعيم صفوفه ببعض الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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