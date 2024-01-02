شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تؤكد انتهاء أعمال التسليم والتسلم من المجلس السابق والحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية أنه تم اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2023 الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من الرئيس السابق للجنة الأوليمبية، وتضمن ذلك كل المتطلبات والمتعلقات الخاصة باللجنة.

وفي ضوء ذلك سوف يتم تغيير التوقيعات البنكية وذلك للبدء غدا الثلاثاء في المضي قدما نحو إدارة وتيسير شئون اللجنة الأوليمبية المصرية، خاصة في ضوء العديد من الارتباطات والبطولات والمنافسات المحلية والدولية وكذلك دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه فور الانتهاء من أعمال التسليم والتسلم تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ومتطلبات المعسكرات التدريبية والمنافسات المؤهلة للأولمبياد، فضلاً عن بدء صرف الدفعة السابعة من الدعم المخصص للاتحادات الرياضية للصرف على الاستعدادات.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.