شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: عقوبات رادعة خلال 72 ساعة على المتسبب فى أزمة المصرى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن أسفه لما حدث فى لقاء المصرى والإسماعيلى بدورى nile بعد أحداث الشغب التى حدثت بين الجمهورين عقب اللقاء.

وكان الإسماعيلى قد تقدم بهدف عن طريق عبد الرحمن مجدى، وتعادل التونسى فخر الدين بن يوسف للمصرى فى الدقيقة 85 وعقب هدف التعادل نشبت أحداث شغب بين الجمهورين.

وأضاف دياب، عبر برنامج جمهور التالتة على أون 2، إن المتسبب فى الأحداث سيأخذ عقابه مهما كان لأننا لن نرجع للوراء مرة أخرى، ومستمرون فى خطتنا نحو عودة الجماهير بشكل كبير.

وعن سبب الأزمة قائلا: "دى رياضة يا جماعة فى الأول والآخر، ولازم الكل يعرف أن فريقه ممكن يفوز أو يتعادل أو يخسر".

وكشف رئيس رابطة الأندية أنه ناشد الجماهير من بداية الموسم وطالبهم بمساعدتنا من أجل تنظيم البطولة بالشكل الذى يرضى طموحاتنا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن ما حدث لن يؤثر على خططهم فى زيادة أعداد الجماهير فى المستقبل.

وشدد أحمد دياب على أن العقوبات تصدر خلال 72 ساعة على أقصى تقدير وستكون رادعة للمتسبب فى إشعال فتيل الأزمة، مؤكدا أنه سينتظر تقارير الحكام والمراقبين، بالإضافة لتفريغ كاميرا الاستاد وبعض الفيديوهات التى تم تصويرها من بعض المواقع وقناة أون تايم للأخذ بها عند توقيق العقوبات.