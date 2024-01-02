أحمد دياب: إعتذار الأهلي والزمالك عن كأس الرابطة خسارة كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن عدم مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة كأس الرابطة بالتأكيد خسارة كبيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بطولة كاس الرابطة موجودة في كل دول العالم، وقمنا بعملها بشكل مختلف في العامين الماضيين، وقمنا بتحديد مواعيدها في فترة التوقف الطويل لمدة 40 يوم من أجل افادة الفرق، كما أن مواليد 2003 أخر عام لهم لأن بعد ذلك سيتم تسريح هؤلاء اللاعبين، وكنا نتمنى ان تستفيد الأندية من هؤلاء وتمنحهم فرصة للمشاركة، كما أن هناك امكانية لتجهيز لاعبين بدلاء والعائدين من الإصابات في تلك النسخة".

واضاف: "وجود قطبي الكرة المصرية اضافة كبيرة لأي بطولة، وعدم تواجدهم في هذه النسخة خسارة كبيرة بكل تأكيد، ولكن البطولة مفيدة واصبحت مؤهلة لبطولة كأس السوبر، وجميع الفرق تستفيد من البطولة، ونلتمس الاعذار للأندية ومجالس الإدارة، في ظل رفض بعض المديريين الفنيين المشاركة في البطولة".

ووواصل: "المشاركة في بطولة كاس الرابطة تكون وجهة نظر فنية، ولا توجد أزمة بالنسبة لنا في رابطة الأندية المحترفة، والتمس العذر للقطبين لعدم المشاركة في البطولة بسبب رغبة الأجهزة الفنية، لكن البطولة أصبحت مهمة لأنها مؤهلة لبطولة السوبر المصري".

وأتم: "عندما كان نتصل على تنظيم بطولة السوبر مع مجلس أبوظبي الرياضي كان هناك ترحيب كبير وحرص من جانبهم على استضافة البطولة، ودائما تخرج البطولة بشكل رائع، لدينا حالة تفاؤل كبيرة خلال المرحلة المقبلة".