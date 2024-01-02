رابطة الأندية توجه رسالة قوية بعد أحداث مباراة الإسماعيلي والمصري

وجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، رسالة تحذيرية إلى الجماهير، بعد أحداث شغب مباراة الديربي بين المصري البورسعيدي والإسماعيلي.

وقال أحمد دياب في تصريحاته لبرنامج “بوكس تو بوكس”:” القلة التي حضرت وارتكبت أحداث شغب لا يعبروا عن جماهير الناديين، وسيتم فرض عقوبات شديدة ضدهم على قدر ما فعلوه “.

وأضاف دياب:” لست متخيل أنهم سافروا خلف أنديتهم لبرج العرب، ويرتكبون تلك الأفعال، لا أعرف سر ما فعله هؤلاء القلة من جماهير الناديين، فهم من المفترض أنهم ذهبوا في رحلة طويلة للاستمتاع وتشجيع أنديتهم”.

وتابع:” لا أعرف سبب ما قاموا به حتى الآن، وجمهور الكرة المصرية هو أساس التشجيع، وهؤلاء لا يعبرون مطلقًا عن جماهير الناديين، وأثق في كل الأجهزة المعنية، وسنعاقب المخطئ ولا عودة للوراء”.

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وأردف:” أناشد كل مجالس إدارات الأندية وجماهير الكرة المصرية والإعلام الرياضي، بضرورة عمل توعية مستمرة للجماهير لعدم تكرار تلك الأحداث، وكرة القدم اصبحت صناعة كبيرة، ونسعى لتطويرها، والجمهور عنصر من عناصر اللعبة، والداعم الأساسي والمحرك للكرة”.

واختتم:” الكرة المصرية لازالت قوية، وهي منحة من عند الله رغم كل الأزمات التي عاصرتها على مدار السنوات الاخيرة، وأناشد الجميع بضرورة المشاركة في حملة التوعية، واشكر وزارة الداخلية والشركة الافريقية التي احتوت اعمال الشغب، لا أعرف يكف وصل هؤلاء المشجعين إلى القيام بشعب، وهذه الامور لن تعطينا اي طاقة سلبية، بالعكس سوف نستمر بقوة، والمخطئ سيعاقب”.