عدلي القيعي: كهربا شخصيته "مهيبرة" لكن لها تأثير إيجابي على زملائه

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، إن ما يقدمه كهربا مع الأهلي هو معنى واضح وتحدى لكل الظروف والظلم والضغوط الذي تعرضه له اللاعب.

وأضاف "القيعي"، في لقائه ببرنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، اليوم الإثنين، أنه انبهر كثيرًا بالمسئولية الكبيرة التي ظهرت على كهربا داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يعطي زملائه طاقة ايجابية.

وأكمل: "كهربا شخصية مهيبرة لكنه مسئول بشكل ايجابي.. هو عنده هيبرة ايجابية أو سخونة ايجابية، وظهر لها تأثير إيجابي على زميله إمام عاشور وأدخله بسرعة مع الفريق وحياته تغيرت في خلال شهرين وشعر بقيمة جماهيره".

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي صور جديدة له من أمام إحدى الطائرات الهليكوبتر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، خلال قضائه الإجازة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، معلقا: "‎بنغيب فجأة وبنرجع بمفاجأة".

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