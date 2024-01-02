عدلي القيعي: موديست رفض الإنضمام للأهلي في بداية المفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، إن الفرنسي أنتوني موديست رفض الانضمام إلى الأهلي في بداية المفاوضات لأنه كان يرى نفسه لاعبًا كبيرًا في الدوري الألماني وارتدى قميص بروسيا دورتموند.

وأضاف "القيعي"، في لقائه ببرنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، اليوم الإثنين، أن وكيل أعماله بذل مجهود كبير من أجل إقناعه بالانضمام إلى الأهلي، وحينما وقع موديست للقلعة الحمراء أصبح سعيدًا مع الفريق وزملائه.

وأوضح أن سعادة موديست مع الأهلي ظهرت في احتفالاته مع كهربا في مباراة السوبر المصري، لافتًا إلى تسجيله هدف وصنع آخر في نهائي البطولة سيرفع عنه الضغط بشكل كبير الفترة القادمة، متمنيًا التوفيق للأهلي في البطولات المقبلة.

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