شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجهز اللاعبين البدلاء للاستعانة بهم في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري استغلال فترة توقف الدوري والمشاركة في كأس الرابطة في تجهيز اللاعبين البدلاء من أجل الاستعانة بهم حال الحاجة إلى جهودهم بعد عودة مسابقة الدوري، لاسيما وأن هناك عدد من اللاعبين ابتعدوا عن المشاركة الأساسية، ويترقبون الضوء الأخضر من المدرب للحصول على فرصة المشاركة الأساسية.

كما يرغب طارق العشري في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال الفترة الماضية، سواء الهجومية أو الدفاعية، والعمل على تخصيص فقرات في التدريب لحل كل المشاكل الفنية التي ظهرت في المباريات الماضية، وكذلك تجهيز كل اللاعبين على أعلى مستوى فني.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الاتحاد السكندري عن تلقي أحمد الشيخ لاعب الفريق، عرضا من نادي الهلال الليبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة؛ لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن هناك اهتماما من أندية سعودية للتعاقد مع الشيخ، ولكن لم تصل عروض رسمية للنادي حتى الآن، مشيرا إلى أن مسئولي نادي الاتحاد يدرسون العروض المقدمة قبل تحديد القرار النهائي.

وشدد المصدر على أن نادي الاتحاد سيأخذ في الاعتبار مصلحة النادي واللاعب وسيقف بجوار اللاعب لمساعدته، من أجل استعادة تألقه في الملاعب، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وانضم أحمد الشيخ إلى الاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وسبق أن لعب الشيخ لأندية تليفونات بني سويف والمقاصة والأهلي وبيراميدز والمصري وبريبرام التشيكي وأخيرا الاتحاد السكندري.