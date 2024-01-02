إمام عاشور: أتمنى التتويج بلقب أفريقيا في الاهلي وهذا سر احتفالي مع كهربا

كشف إمام عاشور، نجم النادي الاهلي، عن رغبته في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، وسر طريقة احتفاله بالأهداف مع محمود كهربا.

وتحدث إمام عاشور، عن موقف والده من انضمامه إلى النادي الاهلي، بعد رحيله عن الزمالك لفريق ميتلاند الدنماركي.

وقال إمام عاشور، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إنه يتمنى إسعاد جماهير الاهلي، وأن الفريق أمامه بطولات كثيرة لتحقيقها.

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وأكد عاشور، على أنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع النادي الاهلي، مشيرًا إلى أن والده لم يمنعه من الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأوضح إمام عاشور، أن أي والد يبحث عن مصلحة نجله في المقام الأول، قائلًا:” والدي قال لي أفعل ما تريده، وأنا الذي أخذ القرار”.

وبخصوص علاقته بـ كهربا، قال، إنه بداية التعارف بينهم كان في لقاء القمة بين الاهلي والزمالك، واللقطة التي انتشرت عندما كان يتحدثان معًا، كان حديثًا عاديًا وليس له علاقة بأي شيء.

وأشار عاشور:” كهربا شقيقي الأكبر، وهو يدعمني وفي ظهري منذ الانضمام إلى الاهلي، ويعرفني الصواب والخطأ، ولا يتركني في أي شيء”.

واختتم نجم الاهلي:” احتفالي الشهير مع كهربا؟، هو احتفال متفق عليه بيننا، ويعني الأسد يمرض ولا يموت”.