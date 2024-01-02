مروان عطية يكشف سر تفضيله الاهلي على الزمالك وملايين بيراميدز

كشف مروان عطية، لاعب وسط منتخب مصر، سر تفضله الانضمام إلى صفوف الاهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، ورفض الزمالك وملايين بيراميدز.

وكان مروان عطية، قد انضم إلى الاهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الاتحاد السكندري، ونجح في تقديم مستوى مميز.

وقال مروان عطية، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إنه تلقى عرضين من الزمالك وبيراميدز، ثم وصل عرض النادي الاهلي إلى الاتحاد السكندري، ووافق عليه فورًا.

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وأوضح مروان عطية، أنه كان ينتظر مفاوضات محمود الخطيب مع مصيلحي رئيس الاتحاد السعودي، بخصوص انتقاله إلى الاهلي، مثل نتيجة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن العرض الذي حصل عليه من بيراميدز، كان أكثر بكثير من عرض الاهلي، ولكن ما يحصل عليه في القلعة الحمراء لن يجده في أي ناد آخر.

وتحدث مروان عطية، عن تتويجه ببطولة أفريقيا في موسمه الأول مع النادي الاهلي، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم للأندية، والذي يعتبره بأنه يساوي ملايين.

وأضاف عطية:”كنت أمر بفترة نفسية صعبة بعد وفاة والدي، وكنت أبحث عنه في المدرجات ليحتفل معي، خلال مباراة التتويج ببطولة الدوري”.

واختتم مروان عطية:” تألقي في كأس العالم للأندية، يرجع لزملائي في النادي، ونلعب في الاهلي على أننا فريق واحد من أجل تحقيق الإنجازات”.