شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يرحب برحيل ناصر ماهر فى الميركاتو الشتوي بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسؤولو مودرن فيوتشر برحيل ناصر ماهر لاعب الفريق عن النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعد الأزمة الأخيرة للاعب مع الفريق، بسبب تأخره على رحلة ليبيا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، والتى تمت معاقبته بسببها خلال الفترة الماضية واستبعاده من المباريات.

وأكد مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النادي لن يقف أمام مستقبل أي لاعب، موضحاً أن مودرن فيوتشر لم يتلق حتى الآن عروضاً رسمية لناصر ماهر، وفى حال تلقي العروض سيتم دراستها بما يتناسب مع مصلحة اللاعب والنادي، مؤكداً أن العرض المادي لبيع ناصر ماهر يجب أن يكون كبيراً ويتناسب مع قيمة اللاعب.

في سياق متصل، اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله، ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.

من ناحية أخرى، أوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.