شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس بيرنيجر يجهز بدلاء وشباب الأهلى بتدريبات تخصصية فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لتكليف الأرجنتيني كارلوس بيرنيجر المدرب المعاون فى جهازه الفني بالأهلي بتجهيز اللاعبين البدلاء والشباب من أجل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة، لاسيما مع وجود فترة طويلة خلال توقف المسابقات للقيام ببعض التدريبات التخصصية.

ويقوم كارلوس بيرنيجر بإجراء فقرات للتدريبات التخصصية بالأهلي لبعض اللاعبين من أجل معالجة النواقص وتجهيزهم بشكل جيد تحسباً للاستعانة بهم من قبل الجهاز الفني، حيث يستعين به كولر فى تطوير أداء اللاعبين وتجهيزهم بشكل جيد، خاصة اللاعبين الشباب الذين يعانون من بعض النواقص الفنية.