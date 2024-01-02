آخر تطورات حل أزمة القيد في الزمالك قبل فترة الانتقالات الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات أزمة إيقاف قيد القلعة البيضاء، والخطوات التي اتخذها المجلس لرفع ايقاف القيد للاستفادة بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أدهم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تم سداد جزء من مستحقات حق رعاية إبراهيما نداي لاعب الفريق لصالح نادي وادي دجلة كحق رعاية، كما يجري حاليا سداد حق رعاية سامسون».

وأوضح: «تم سداد جزء من المستحقات وجدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر سهل، يعكس التقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك».

ووجه أدهم الشكر، لحسني خطاب مترجم الفريق السابق، ومساعدي فيريرا على التجاوب، كما أوضح أن هناك مفاوضات إيجابية مع سبورتنج وأتشيمبونج وكاراكاس.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة محمود عبدالرازق «شيكابالا»، بجانب مستحقات مساعدي المدرب السابق جيسوالدو فيريرا، وبنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق، وناديي كاراكاس وليون بشأن انتقال سامسون إلى القلعة البيضاء، وغيرها.

