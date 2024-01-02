أول تعليق من وكيل نجم منتخب فلسطين على عرض الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نيكولاس أونيسي، وكيل أعمال عدي الدباغ نجم المنتخب الفلسطيني ومهاجم نادي شارلوروا البلجيكي، حقيقة عرض الأهلي لضم موكله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال أونيسي لـ "الخليج 365" : الأهلي لم يفاوض الدباغ واللاعب ليس من أولوياته الانتقال لمصر وليس بطله فقط.

وأضاف "تعوّدنا مع كل فترة انتقالات، أن تنتشر الشائعات حول ذلك الأمر".

وارتبط اسم عدي الدباغ، بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعامل اللاعب الفلسطيني كالمصري حيث لن يتعين على الأهلي الاستغناء عن أي لاعب من محترفيه الخمسة .

ويمتلك الأهلي 5 لاعبين أجانب في الفريق الأول وهم:"على معلول وآليو ديانج ورضا سليم وبيرسي تاو، وأنتوني موديست"، بالإضافة إلى محمد الضاوي "كريستو" المقيد تحت السن.