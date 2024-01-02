شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس خوض وديات قبل السفر إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال خوض مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، وقبل السفر إلى الإمارات للمشاركة بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

كما يشارك الزمالك فى بطولة كأس دبي للتحدى خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

ويفكر الجهاز الفني في خوض مباراة ودية أو اثنتين خلال الأيام المقبلة وقبل السفر إلى الإمارات، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل رسمي خلال جلسة الجهاز الفني، والتي سيتم تحديد موعد الوديات والفرق التي من الممكن مواجهتها، ومن ثم إبلاغ الجهاز الإداري من أجل بدء التنسيق حول تلك المواجهات.