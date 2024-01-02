أن بي ايه: نيويورك نيكس يُسقط مينيسوتا تمبروولفز

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : أسقط نيويورك نيكس ضيفه مينيسوتا تمبروولفز متصدّر المنطقة الغربية والترتيب العام 112 106 الإثنين في أولى مباريات عام 2024 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراةٍ تألّق فيها لاعبه الجديد البريطاني أو جي أنونوبي.

وساعد أنونوبي (26 عاماً) المنتقل من تورونتو رابتورز السبت، فريقه في تحقيق الفوز الـ18، بتسجيله 17 نقطة و6 متابعات، في حين كان زميله جوليوس راندل أفضل مسجّل في المباراة (39 نقطة و9 متابعات).

في المقابل، تلقّى تمبروولفز خسارته الثامنة ليقترب منه أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب الـ22 انتصاراً مقابل 24.

وبدا أن البريطاني المولود في لندن والذي فاز بلقب الدوري مع رابتورز عام 2019 وكان صاحب أكبر عدد من السرقات (ستيل) في الموسم الماضي (128)، قد تأقلم بسرعة مع فريقه الجديد بعدما أمضى أكثر من ستة مواسم مع ناديه السابق.

وقال أنونوبي "حتّى خلال المباراة كانوا (زملائي) يقولون لي +اذهب إلى هنا، قم بهذا+ كانوا يساعدونني بالطبع، الكثير منهم، وأنا ممتنّ لذلك".

وأضاف "كل شي (تغيّر). مصطلحات جديدة. أنا أحاول أن أكتشف كل شيء بقدر استطاعتي".

وأردف "كل يوم سأصبح أفضل في كل شيء، سأتعلم طُرق اللعب، المصطلحات والخطوات. سأتعلّم كل يوم".

وأثار الأداء القويّ لأنونوبي الذي وصل إلى الفندق وباشر التمارين الأحد، إعجاب المدرب توم تيبودو الذي قال "أعتقد أن (الأداء) في اليوم الأول كان مثيراً للإعجاب، لمجرّد أن يكون جاهزاً ويفهم كيف تجري الأمور سريعاً".

وأضاف "لقد لعب بذكاء وبشكلٍ جيّد مع زملائه. قدّم أداءً دفاعياً جيداً، قاتل وتحرّك بدون كرة وكانت له تسديدات جيّدة وقدّم مباراة حسنة، لذا هي بداية جيّدة جداً".

وبذل تيبودو قصارى جهده لإبقاء الأمور بسيطة على لاعبه الجديد الذي يمتلك معدّلاً يبلغ 11.8 نقاط، 1.6 تمريرات حاسمة و1.2 سرقات (ستيل) في المباراة.

وأردف المدرب "لا تريده أن يُفرط بالتفكير في الأمور. أعطه فقط شكلاً بسيطاً للعب ويمكننا أن نضيف على ذلك يوماً بعد يوم. إذا ضِعت، العب فقط".

باكس يبتعد عن المتصدّر

وخسر ميلووكي باكس فرصة الاقتراب من بوسطن سلتيكس متصدّر المنطقة الشرقية بعدما سقط على أرضه أمام إنديانا بايسرز 113 122.

وهذه الخسارة التاسعة للفريق الذي كان يُمنّي النفس بالوصول إلى 25 انتصاراً مقابل 26 للمتصدّر، فيما حقّق الضيوف فوزهم الـ18 في المركز السادس.

وأهدر تايريز هاليبرتون نجم إنديانا فرصة تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) في المباراة، في حين سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (تريبل دابل) لكنّه لم يتمكّن من قيادة فريقه إلى الفوز.

وتألّق هاليبرتون في تسجيل 26 نقطة، 9 متابعات و11 تمريرة حاسمة، كما سجّل زميله الكندي بنديكت ماثورين 25 نقطة و13 متابعة.

في المقابل أحرز أنتيتوكونمبو 30 نقطة وكان له 18 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

دنفر يقترب

وتغلّب دنفر ناغتس حامل اللقب على ضيفه تشارلوت هورنتس 111 93 بقيادة جمال موراي الذي سجّل له 25 نقطة.

ولم يكن الكندي وحده المتألّق في المباراة، إذ أضاف زميله مايكل بورتر جونيور 22 نقطة، بالإضافة إلى الصربي نيكولا يوكيتش (13 نقطة و11 متابعة).

في المقابل كان مايلز بريدج أفضل المسجّلين للفريق الخاسر بـ26 نقطة، 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وهذا الفوز الـ24 لأصحاب الأرض في المركز الثالث، معادلاً عدد الانتصارات مع تمبروولفز متصدّر المنطقة، في حين خسر هورنتس للمرة الـ24 مكتفياً بـ7 انتصارات.

وسجّل الإيطالي سيموني فونتيكيو 24 نقطة ليقود يوتا جاز إلى الفوز على دالاس مافريكس 127 90.

وأحرز جوردان كلاركسون لاعب يوتا تريبل دابل مسجّلاً 20 نقطة، 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما كان السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجل للخاسر (19 نقطة) لكنه سجل 6 محاولات فقط من أصل عشرين.

وقاد برادلي بيل (21) والبوسني يوسف نوركيتش (18) فريقهما فينيكس صنز إلى التغلّب على بورتلاند ترايل بلايزرز 109 88، على الرغم من غياب كيفن دورانت بسبب الإصابة.

وسجّل الكاميروني باسكال سياكام 36 نقطة في المباراة التي فاز فيها فريقه تورونتو رابتورز على كليفلاند كافالييرز 124 121.

وبعدما كان قد وضع حدّاً لسلسلة انتصارات تورونتو الـ28، عاد ديترويت بيستونز إلى مستواه المحبط وسقط أمام مضيفه هيوستن روكتس 136 113.

وكان لاعب الارتكاز التركي ألبيرين شينغون أفضل مسجّل للمضيف بتسجيله 26 نقطة و9 تمريرات حاسمة.