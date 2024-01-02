بالمواعيد والتوقيتات.. جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد منتخب مصر للمشاركة للمشاركة في بطولة كأس الأمم إفريقيا في شهر يناير الجاري، المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وتنطلق البطولة القارية في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية:

يفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس الأمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق يوم الأحد 14 يناير في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في الجولة الثانية يوم الخميس 18 يناير في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم المنتخب مبارياته بالمجموعة بمواجهة الرأس الأخضر، يوم الإثنين 22 يناير في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.