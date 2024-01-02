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كولر يرفض مناقشة عروض محمد الشناوي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض رفضا تاما رحيل حارس الفريق وقائده محمد الشناوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد إجتمعت بكولر لمعرفة رأيه حول العروض المقدمة للشناوي وإمكانية تعويضه حال رحيله.

وأضاف شبانة أن كولر رفض مناقشة الفكرة خاصة في منتصف الموسم حتى وإن كان اللاعب قد تلقى وعودا من الإدارة بالسماح له بالرحيل فمن الممكن مناقشتها في نهاية الموسم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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