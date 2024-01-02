إدريس: قرارات هشام حطب كانت فردية

ياسر رشاد - القاهرة - قال ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أن

قرارات هشام حطب اتسمت بالفردية وتم الدعوة لسحب الثقة منه لعدم إدارته الرشيدة للجنة الأولمبية المصرية.

أضاف إدريس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوا عبر قناة صدى البلد: "اللجنة الأولمبية استقرت على الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من هشام حطب".

وتابع: "اذا لم يأتي غدا سيأتي يوم 6 يناير وأبلغناه بجواب مسجل بعلم الوصول، واذا قال ثلثين الأعضاء سحب الثقة منه يوم 13يناير هيتم سحسب الثقة منه".

وواصل: "حطب كان يقرر إيقاف أعضاء مجلس إدارة في أندية بدون علم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية".

وأختتم تصريحاته: "مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لم يكن يعلم شيء عن قرار إيقاف أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة'.