الرجاء يتحرك لضم عبد الرزاق حمد الله

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي الرجاء البيضاوي المغربي للتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي.

أكد رئيس نادي الرجاء، محمد بودريقة أن النادي يحاول بالفعل التعاقد مع حمدالله في الشتاء المقبل، ويجرون محادثات مع وكيله لمعرفة موقفه قبل الدخول في مفاوضات مع نادي اتحاد جدة.

وتابع أن النادي المغربي يعمل على إتمام الصفقة بعد الاتفاق مع نادي اتحاد جدة واللاعب على جميع التفاصيل المتعلقة بها، مضيفا أن النادي سيحاول ضمه على سبيل الإعارة في الشتاء.

وأضاف أن الرجاء ليس في قدرته شراء عقد حمد الله من الاتحاد بسبب قيمته المالية المرتفعة، وتابع ان النادي المغربي لديه قوية في الحصول على مهاجم بإمكانيات كبيرة مثله.

وكان نادي اتحاد جدة جدد عقد لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله في العام الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2025.

