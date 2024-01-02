تطورات جديدة في ملف انتقال وسام أبو علي لـ الاهلي.. انفراجة قوية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية عن اخر التطورات بشأن مفاوضات النادي الاهلي مع نادي سيريس السويدي للتوقيع مع الفلسطيني وسام أبو علي في الشتاء الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن هناك أكثر من نادِ يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي عقب تألقه مع ناديه.

وتابع” هناك مزاد على اللاعب إلا أن الأمر الجديد يتمثل في إخطار وسام أبو علي برغبته في الانتقال إلى الأهلي، وفضله على باقي الأندية التي تفاوضه حاليا”.

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وأضاف” سر تفضيل وسام أبو علي للانتقال إلى الاهلي ورفضه عروض أوروبا، هو قراءة اللاعب لتاريخ النادي وإنجازاته وبطولاته”.

وأنهى حديثه” نادي سيريس السويدي يرغب في الحصول على أكبر عائد مادي، والأهلي قدم عرضًا ماليًا جديدًا للحصول على خدمات اللاعب”.