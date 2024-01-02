الكشف عن الوجهة المقبلة لـ أحمد عبد القادر بعد رحيله عن الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن الوجهة المقبلة لـ أحمد عبد القادر بعد اقتراب رحيله عن صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء ” الاهلي منح الدولي المالي أليو ديانج قرار نهاية الموسم ولديه مرونة كبيرة لبيع اللاعب لو وصل عرض قوي للنادي في الأيام المقبلة”.

وأضاف” حتى الأن لا يوجد عروضًا للتوقيع مع ديانج لكن هناك اتصالات قوية باللاعب في الفترة الماضية”.

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وعن أحمد عبد القادر، أوضح” اللاعب أخطر مسؤولي المارد الأحمر بالرحيل، ومحددش نادي يرحيل إليه حتى الآن، لكن الأقرب سموحة؛ لأنه سبق ليه الظهور مع الفريق السكندري في وقت سابق”.

ونفى في الساعات الماضية نادي الوكرة القطري فكرة التوقيع مع أحمد عبد القادر خلال الميركاتو الشتوي الحالي في ظل اكتمال مقاعد الأجانب لديه.