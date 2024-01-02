مفاجأة.. الاهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي في يناير

فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن مفاجأة بخصوص إمكانية رحيل الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اسم محمد الشناوي بالانتقال إلى أحد الأندية الخليجية في الشتاء الحالي بعد تألقه الكبير مع النادي الاهلي ومنتخب مصر طوال السنوات الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء ” 3 أندية سعودية بدأت التفاوض مع محمد الشناوي على الرغم من اتمامه 35 عامًا ولكن ارس منتخب مصر الأول، وهيكون الحارس الأساسي في أمم أفريقيا، ولديه القدرة على الاستمرار لسن الـ40″.

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وأضاف” لم يصل عروض حتى الأن بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء للتعاقد مع محمد الشناوي، لكن هناك أندية سعودية تفكر في الحصول على خدمات حارس مصر الأول”.

وأوضح شوبير” اتحاد جدة يأتي على رأس هذه الأندية خاصًة بعد اقتراب حارسه جروهي من الرحيل في الشتاء الحالي فضلًا عن نادي ضمك الذي يرغب في الحصول على حارس منتخب مصر”.

وتابع” وكمان في ناد سعودي ثالث يسعى للتوقيع مع حارس النادي الأهلي وقد يوافق المارد الأحمر على رحيل حارسه بشرط، أن يكون عرضا رسميا مغريا”.

وأنهى” لو الشناوي صمم على الرحيل فالنادي الأهلي هيوافق على ذلك، خاصة أن الحارس قدم الكثير للقلعة الحمراء”.