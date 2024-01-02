"محدش فاكرك".. شبانة يوجه رسالة نارية لرمضان صبحي: أنت فين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة رسالة نارية لرمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

قال محمد شبانة، خلال برنامجه عبر قناة “etc”: "محدش فاكر اسم رمضان صبحي وأنه خارج صفوف منتخب مصر، وأوجه له سؤال أنت فين يا رمضان، وعليك مراجعة نفسك".

وأوضح: "رمضان صبحي كان يتم تهيئته وتجهيزه ليكون أحد قادة منتخب مصر من 3 أو 4 سنوات وكان الأفضل في الكرة المصرية وأفضل من لاعبين كثيرين".

أضاف: "رمضان كان كابتن المنتخب الأوليمبي نجم النجوم رغم تواجد وقتها مع منتخب مصر، مصطفى محمد وفتوح وريان وغيرهم، أريد أن يتذكر ذلك".

أكمل: "على رمضان صبحي مراجعة نفسه وألا يُكابر، انت عندك 26 سنة ولازال لديك الكثير وتمتلك الكفاءة والمهارة للعب 10 سنوات آخرى".

وأتم تصريحاته: "للأسف الشديد لم يتذكر أحد استبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب، ولم يتحدث عنه أحد، رغم كم المناقشات التي سادت خلال الايام الماضية حول استبعاد حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي"