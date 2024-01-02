إمام عاشور: "يا بخت اللي صاحبه كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن علاقته مع زميله محمود عبد المنعم كهربا داخل النادي الأهلي.

وقال "عاشور"، في مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، مساء الإثنين: "كهربا أخويا الكبير، من أول ما جيت الأهلي دائما في ضهري ويعرفني الصح من الخطأ واللي ينفع أعمله واية اللي مينفعش أعمله، ومش هقدر أوفى كل اللي بيعمله معايا".

وأضاف: "يا بخت اللي صاحبة كهربا ربنا يعلم أنا بحبه قد اية من اللي بيعمله معايا ومش بيسبني في أي حاجة.. دايما في ضهري هو اخويا الكبير".

ووجه إمام عاشور الشكر لجميع لاعبي الأهلي والجماهير على مساندته الفترة الماضية وتقديم الدعم له، معربًا عن سعادته بأول تتويج له ببطولة كأس السوبر المصري مع الأهلي.

وتمنى لاعب الأهلي إمام عاشور، التتويج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.