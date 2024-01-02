ستيفانوس تسيتسيباس ينسحب من كأس يونايتد

الرياص - اسماء السيد - سيدني : انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من مباراة الفردي في كأس يونايتد بكرة المضرب الثلاثاء، بسبب مشكلةٍ في أسفل ظهره لتفوز تشيلي على اليونان 2 1.

وكان يُفترض أن يلتقي المصنّف سادس عالمياً مع التشيلي نيكولاس يارّي لكنّه لم يشارك، تاركاً زميله ستيفانوس ساكيلاريديس (19 عاماً) والمصنّف 416 عالمياً ليخسر أمام يارّي المصنّف 19 بنتيجة 6 3، 3 6 و7 5.

وكانت اليونانية ماريا ساكّاري قد سحقت دانييلا سيغيل 6 0 و6 1.

وعاد تسيتسيباس ليلعب إلى جانب ساكّاري ويشارك في منافسات الزوجي المختلط، لكنهما خسرا 6 7 (5/7)، 6 3 و10 6 أمام سيغيل ومارسيلو توماس باريوس فيرا.

وقال فيرا "كانت (المباراة) مذهلة. هذه مباراتنا الثانية كفريق ونحن سعداء للغاية".

وبدا أن تسيتسيباس الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في الموسم الماضي وخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش كان يُعاني في إرساله في وقتٍ متأخرٍ من المباراة، إذ كان يمسك ظهره.

وقال اليوناني للقناة الناقلة خلال مشاهدته مباراة ساكّاري "هناك احتمالية بأن لا ألعب، وهناك احتمالية أن ألعب. النسبة هي 50 مقابل 50. سننتظر ونرى".

ووصل تسيتسيباس إلى نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى ست مرات، وفي رصيده 10 ألقاب، لكنه لا يزال يبحث عن فوزه الأوّل الكبير.

ولعب ساكيلاريديس مباراة العمر بمواجهة يارّي لكن خبرة منافسه أتت بثمارها في النهاية.

وقال يارّي "كانت مباراة مذهلة وصعبة للغاية بالنسبة لي. ستيفانوس لعب بشكلٍ رائع. أعتقد أنه كان يلعب بكل إمكانياته لذلك كان خصماً صعباً للغاية وأنا سعيد لأنني كنت حاضراً ذهنياً".