شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلق صفحة الدورى استعداداً لكأس الرابطة بعد التعادل مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تنطلق يوم 8 يناير الجاري.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة.

وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان النادي المصري قد تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادب في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.