شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي في صالة "الجيمانيزيوم"

ياسر رشاد - القاهرة - واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وخاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن منافسات دورة نادي الوحدة الدولية والتي تشهد مشاركة 4 فرق.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يلتقي الفريق المتأهل لمواجهة الفريق الفائز من مباراة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري في نهائي البطولة.