مواعيد مباريات مودرن فيوتشر في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

وجاءت مباريات مودرن فيوتشر على النحو التالي:

- يوم الإثنين ٨ يناير يستضيف مودرن فيوتشر فريق الإتحاد السكندري على ملعب ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساءً.

- يوم الثلاثاء ١٦ يناير يحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سموحة بملعب ستاد الاسكندرية في تمام الخامسة مساءً.

- يوم الأربعاء ٢٤ يناير يستضيف مودرن فيوتشر فريق بلدية المحلة على ملعب ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساءً.