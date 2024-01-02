مودرن فيوتشر يحصل على حكم نهائي من الفيفا ضد محترفه الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نادي مودرن فيوتشر على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ضد الفلسطيني صالح شحادة لاعب الفريق السابق.

وكتب المستشار القانونى لنادى فيوتشر " وما توفيقى إلا بالله حصلت على قرار نهائي من لجنة الانضباط بالفيفا - FIFA ضد اللاعب الاجنبي الهارب / صالح شحاده ".

وجاء منطوق القرار:-

١- وقف اللاعب لمدة ستة اشهر اعتباراً من ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

٣- منع النادى السويسرى (FC NATERS) من تسجيل اى لاعبين جدد سواء علي المستوى الوطنى او الدولى لمدة ثلاث فترات قيد كاملة ومتتالية اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية.

٣- رفض الدعوى المرفوعة من اللاعب ضد نادى فيوتشر والخاصة بفسخ عقده.

٤- رفض طلبات اللاعب بالزام نادي فيوتشر باداء مبلغ ٦٥٣٧٠٠ دولار امريكى كتعويض له.

الجدير بالذكر أن الفيفا دائماً ما يحكم للاعب بكامل عقده ضد النادى في اغلب الحالات ؛؛

وأن من النوادر ان يحدث العكس مثل حالة نادى فيوتشر ضد اللاعب / صالح شحاده والنادي السيويسري (FC NATERS) وذلك على النحو سالف الذكر ؛؛؛

والجدير بالذكر أن فيوتشر تعاقد مع مع شحادة في يناير 2022، وشارك مع الفريق في 4 مباريات سجل خلالهم هدفين في مباراة ودية.