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مودرن فيوتشر يحصل على حكم نهائي من الفيفا ضد محترفه الفلسطيني

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل نادي مودرن فيوتشر على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ضد الفلسطيني صالح شحادة لاعب الفريق السابق.

وكتب المستشار القانونى لنادى فيوتشر " وما توفيقى إلا بالله  حصلت على قرار نهائي من  لجنة الانضباط بالفيفا - FIFA  ضد اللاعب الاجنبي  الهارب / صالح شحاده ".

وجاء منطوق  القرار:-

١- وقف اللاعب لمدة ستة اشهر اعتباراً من ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

٣- منع النادى السويسرى (FC NATERS) من تسجيل اى لاعبين جدد سواء علي المستوى الوطنى او الدولى لمدة ثلاث فترات قيد كاملة ومتتالية اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية.

٣- رفض الدعوى المرفوعة من اللاعب ضد نادى فيوتشر والخاصة بفسخ عقده.

٤- رفض طلبات اللاعب بالزام نادي فيوتشر باداء مبلغ  ٦٥٣٧٠٠ دولار امريكى كتعويض له.

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الجدير بالذكر أن الفيفا دائماً ما يحكم للاعب بكامل عقده ضد النادى في اغلب الحالات ؛؛

وأن من النوادر ان يحدث العكس مثل حالة نادى فيوتشر ضد اللاعب / صالح شحاده والنادي السيويسري (FC NATERS) وذلك على النحو سالف الذكر ؛؛؛

والجدير بالذكر أن فيوتشر تعاقد مع مع شحادة في يناير 2022، وشارك مع الفريق في 4 مباريات سجل  خلالهم هدفين في مباراة ودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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