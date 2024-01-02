معتمد جمال يعالج الأخطاء في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة على تنفيذ بعض الجمل الفنية وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة في خط الدفاع.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن منافسات دورة نادي الوحدة الدولية والتي تشهد مشاركة 4 فرق.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يلتقي الفريق المتأهل لمواجهة الفريق الفائز من مباراة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري في نهائي البطولة.