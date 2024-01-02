سيف زاهر عن أحداث مباراة المصري والإسماعيلي: "مايصحش وعيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - عقب الإعلامي الرياضي سيف زاهر على الاشتباكات بين جماهير المصري والإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال "زاهر"، في برنامج "ملعب أون تايم سبورتس"، المذاع عبر فضائية "أون تايم: "ليه تكسر استاد برج العرب وليه تعمل المشهد دا مع أن العدد قليل والصورة مش حلوة والصورة دي مايصحش وعيب".

وأضاف: "لو العدد اللي عمل المشكلة في ستاد برج العرب فاكر أن اللقطة دي هتمنع الجمهور من الدخول أحب أقوله مش هيحصل تاني، واللي هيتمنع من الدخول هما اللي كانوا في الملعب والدولة مستمرة في تحقيق إنجازاتها والمخطئ هيعاقب".

وأكمل: "مصر ام الدنيا وهتفضل ام الدنيا.. والمخطئ هيتحاسب، لأن صوتنا راح ولازم على كل ولي أمر والأسر تفهم أن في قواعد وأصول، اللي حصل بين جماهير الإسماعيلي والمصري مشهد مبحبش أتفرج عليه ولا أحد أنه يتكرر وهتكون من جانب الرابطة في عقوبات كبيرة على الجماهير".