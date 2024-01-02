"الأمر تغير".. شوبير يكشف مفاجأة في مصير ديانج مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مصير المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، واستمراره رفقة الأحمر في الفترة المقبلة.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي: "محدش بعت رسمي عروض لأليو ديانج، ولكن هناك بعضا من الاتصالات، من أجل الاستفسار عن موقف اللاعب، تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية لضمه".

أضاف: "فيه أكتر من جهة بدأت تتكلم عشان يتعاقدوا مع أليو ديانج، وعلى فكرة أن من عشاق هذا اللاعب، الذي أعطى الكثير للنادي الأهلي على مدار خمسة سنوات".

أكمل: "رأيي أن خروجه من النادي الأهلي خسارة كبيرة، ولكن ما علمته أن الأمر تغيير حاليا، وحال وصول عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب، هناك مرونة كبيرة من جانب مسئولي النادي الأهلي في الاستغناء عنه".