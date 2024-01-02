"بعد اجتماعه مع لبيب" .. استقالة جديدة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، استقالته من التواجد داخل قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وكتب تامر عبد الحميد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد إجتماعي مع الكابتن حسين لبيب منذُ أكثر من أسبوعين وعدم التَّوصُّل إلي رؤية للاستمرار في العمل تَخدِم نادي الزمالك، أعلن رحيلي كمديرا لقطاع الإستثمار والأكاديميات الخارجية والتجهيزي، متمنيا لهم التوفيق".

وأضاف: "سأظل مساندا وداعما لكيان نادي الزمالك من الخارج كإبن من أبنائه على مدار 42 عاما داخل جدرانه... عاش الزمالك بجمهوره وأبنائه المخلصين".