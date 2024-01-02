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نجم الزمالك السابق: كهربا لا يستحق الانضمام للمنتخب

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، انضمام محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي لقائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية يوم 13 يناير الجاري في دولة كوت ديفوار بمشاركة المنتخب الوطني.

وقال محمد عبد الله في برنامج تلفزيوني على قناة "الحدث اليوم": "كهربا لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر على الإطلاق ومستواه متذبذب مع النادي الأهلي".

أضاف: "فيتوريا جامل كهربا في اختياره لقائمة منتخب مصر، وأحمد أمين أوفا يستحق الانضمام بدلا منه، ونبيل عماد "دونجا" يستحق التواجد أيضا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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