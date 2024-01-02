شيكابالا يواصل برنامجه في الزمالك.. وجلسة مطولة للاعبين قبل المران

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي، استعدادا للمرحلة المقبلة في ظل التوقف الحالية لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وشهد المران عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين بحديث مطول حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وفي المقابل واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، وخاض مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.