رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، مواعيد مباريات كأس الرابطة، للموسم الجديد خلال شهر يناير الجاري.

وكانت قرعة كأس الرابطة، أقيمت خلال الساعات الماضية، دون فريقي الأهلي والزمالك، بعد الاعتذار عن المشاركة في البطولة.

وجاء جدول مواعيد المباريات كالتالي:

مباريات الجولة الأولى

بلدية المحلة - سموحة - 8 يناير - الساعة 3

الداخلية - الإسماعيلي - 8 يناير - الساعة 3

مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - 8 يناير- الساعة 5

زد - طلائع الجيش - 9 يناير - الساعة 3

المصري البورسعيدي - المقاولون العرب - 9 يناير - الساعة 5

الجونة - البنك الأهلي - 10 يناير - الساعة 3

بيراميدز - فاركو 10 يناير - الساعة 5

سيراميكا كليوباترا - إنبي - 10 يناير - الساعة 5

مباريات الجولة الثانية

المقاولون العرب - الجونة - 15 يناير - الساعة 3

الاتحاد السكندري - بلدية المحلة - 15 يناير - الساعة 5

فاركو - زد - 16 يناير - الساعة 3

طلائع الجيش - بيراميدز - 16 يناير - الساعة 5

سموحة - مودرن فيوتشر - 16 يناير - الساعة 5

البنك الأهلي - المصري البورسعيدي - 17 يناير - الساعة 3

إنبي - الداخلية - 17 يناير - الساعة 5

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - 17 يناير - الساعة 3

مباريات الجولة الثالثة

سيراميكا كليوباترا - الداخلية - 24 يناير - الساعة 3

إنبي - الإسماعيلي - 24 يناير - الساعة 3

مودرن فيوتشر - بلدية المحلة - 24 يناير - الساعة 5

الاتحاد السكندري - سموحة - 24 يناير - الساعة 5

المصري البورسعيدي - الجونة - 26 يناير - الساعة 4

المقاولون العرب - البنك الأهلي - 26 يناير - الساعة 4

بيراميدز - زد - 26 يناير - الساعة 7

فاركو - طلائع الجيش - 26 يناير - الساعة 7