مختار مختار: منتخب مصر قادر على الفوز بكأس أمم إفريقيا لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قال مختار مختار نجم الأهلي و منتخب مصر السابق أن الفراعنة مؤهلين للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية العام الحالي 2024، وأن المنتخب لديه اللاعبين الكبار والجهاز الفني الذي يستطيع تحقيق اللقب.

وقال مختار مختار فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر مؤهل للتتويج هذا العام ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ولابد أن يكون لدينا الدوافع لذلك لأننا نملك لاعبين كبار ونستحق ذلك.

وأضاف:" منتخب مصر يملك عدد كبير من اللاعبين فى مستوي عالي سواء المحترفين أو حتي اللاعبين المحليين وخاصة لاعبي النادي الأهلي وهم متوجين الفترة الماضية بعدد من الألقاب، لذلك الجميع مستعد للتتويج بالبطولة.

وأتم:" منتخب مصر مع روي فيتوريا عليه فقط أن يقوم بدراسة المنافسين بشكل قوي من أجل التركيز وتحقيق الهدف من البطولة وهي التتويج باللقب.