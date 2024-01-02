بالعاصمة الإدارية .. منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق استعدادًا لأمم أفريقيا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء 2 يناير معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في نسختها المقبلة بدولة كوت ديفوار والتي تستمر فعالياتها من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعسكر بداية من اليوم الثاني من يناير وحتى التاسع من الشهر ذاته ، على أن يواجه أحفاد الفراعنة منتخب تنزانيا وديًا الأحد المقبل بالقاهرة.

وتأتي مجموعات البطولة الأفريقية على النحو التالي :

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الافتتاحية من منافسات بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ، أمام نظيره غينيا بيساو، يوم 13 يناير.

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.